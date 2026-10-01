Estas son las novedades del nuevo modelo de Osakidetza para realizar abortos voluntarios en la red pública
Osakidetza va a comenzar a atender desde este jueves, con sus propios recursos y de manera progresiva en sus centros de salud y hospitales, a las mujeres que, a petición propia, deseen interrumpir voluntariamente el embarazo, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Proyecto piloto entre octubre y diciembre y despliegue total en 2027
Así, arranca un proyecto piloto que dará cobertura a los tres territorios y se realizará en cinco organizaciones de servicio (OSI) de Osakidetza entre los meses de octubre y diciembre y, posteriormente, está previsto su despliegue a toda la red de Osakidetza a lo largo de 2027.
De momento, el Departamento de Salud no ha informado cuales son las cinco OSIs de Osakidetza seleccionadas para el pilotaje.
En el resto de las OSIs se mantienen "las mismas garantías" que hasta ahora y se gestionará la derivación a centros concertados —financiado por el sistema sanitario público vasco—, según ha explicado Ainara Alútiz, responsable de matronas de Osakidetza, este miércoles en una entrevista en Radio Euskadi.
¿Qué pasa con los abortos de menos de 14 semanas?
Hasta ahora, Osakidetza asumía directamente las interrupciones de embarazo por causas médicas de mayor complejidad hasta la semana 22, pero los abortos a petición de la mujer en las primeras 14 semanas eran derivados en su mayor parte a clínicas privadas con financiación pública, según explicó el consejero, Alberto Martínez, en junio en el Parlamento Vasco.
En la actualidad, más del 94 % de las aproximadamente 4000 interrupciones voluntarias del embarazo realizadas anualmente a mujeres residentes en Euskadi son financiadas por el sistema sanitario público vasco.
Ahora, Osakidetza da un paso más para avanzar hacia un hacia un modelo en el que una parte de la atención a la interrupción voluntaria del embarazo se desarrolle en centros de la red pública, disminuyendo de forma progresiva y organizada la derivación a centros acreditados concertados.
Abortos de menos de 10 semanas en la red pública
Como inicio de esta estrategia, Osakidetza va a desarrollar un proyecto piloto orientado a incorporar progresivamente la atención de las interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas de menos de 10 semanas de gestación dentro de la red pública.
El pilotaje permitirá evaluar los resultados clínicos, la organización asistencial llevada a cabo, así como las necesidades de recursos empleados y el análisis de la experiencia de las mujeres usuarias para posteriormente extender el modelo al conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca.
Los datos recogidos por el Registro Vasco de Interrupciones Voluntarias del Embarazo muestran que cerca de la mitad de los procedimientos se realizan actualmente mediante tratamiento farmacológico y que la mayoría de las interrupciones tienen lugar en etapas tempranas de la gestación, cuando este método constituye una alternativa clínica consolidada.
La matrona de Atención Primaria, profesional de referencia para los abortos
El nuevo modelo de Osakidetza establece un protocolo que consolida a la matrona de Atención Primaria como profesional de referencia y puerta de entrada al proceso.
Así, las mujeres que decidan solicitar una interrupción voluntaria del embarazo tienen que dirigirse a su centro de salud y solicitar una cita prioritaria con su matróna, quien va a ofrecer información personalizada sobre las distintas opciones disponibles, las garantías legales y los recursos asistenciales existentes.
Posteriormente, y en función de factores como las semanas de gestación, la situación clínica y la propia elección de la mujer, se activará el circuito asistencial más adecuado.
Otras novedades
Además, el nuevo protocolo establecido en Osakidetza refuerza aspectos como la confidencialidad, la intimidad, la seguridad clínica y el respeto absoluto a la autonomía de decisión de cada mujer respecto de la interrupción de su embarazo. El nuevo modelo también apuesta por reforzar la información, el asesoramiento y el acceso a medidas anticonceptivas adaptadas a las necesidades de cada mujer.