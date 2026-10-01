Así, arranca un proyecto piloto que dará cobertura a los tres territorios y se realizará en cinco organizaciones de servicio (OSI) de Osakidetza entre los meses de octubre y diciembre y, posteriormente, está previsto su despliegue a toda la red de Osakidetza a lo largo de 2027.

De momento, el Departamento de Salud no ha informado cuales son las cinco OSIs de Osakidetza seleccionadas para el pilotaje.

En el resto de las OSIs se mantienen "las mismas garantías" que hasta ahora y se gestionará la derivación a centros concertados —financiado por el sistema sanitario público vasco—, según ha explicado Ainara Alútiz, responsable de matronas de Osakidetza, este miércoles en una entrevista en Radio Euskadi.