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Norman Foster visita la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao horas antes de la inauguración oficial

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Norman Foster
18:00 - 20:00
Norman Foster. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Norman Foster Bilboko Arte Ederren Museoaren handitzean izan da inaugurazio ofiziala baino ordu batzuk lehenago

Última actualización

El arquitecto Norman Foster ha resumido la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao con una idea: "Lo realmente importante es lo que no ves", en referencia a las instalaciones que climatizan el edificio sin dejar rastro visible. 

Bilbao Museo de Bellas Artes de Bilbao Bizkaia Cultura

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