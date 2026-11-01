La agrupación británica The Epiphoni Consort ha ganado el 57 Certamen Coral de Tolosa (Gipuzkoa) y, con ello, la nominación al Gran Premio Europeo de Canto Coral que tendrá lugar en marzo de 2027 en Arezzo (Italia). El coro del Reino Unido se ha impuesto en las dos modalidades —polifonía y folklore—, aunque en la segunda, el primer premio ha sido compartido la Academic Choir Tone Tomsic de la Universidad de Liubliana (Eslovenia)

Kajetán Children's Choir, de la República Checa, ha vencido como mejor agrupación infantil y el coro granadino Pequeñas Voces de Alhambra ha obtenido el tercer premio y el galardón del Gobierno Vasco a la mejor interpretación de una obra vasca por su forma de cantar 'Besarkatu Ninduzun', de Josu Elberdi.

El primer puesto para Coros de Cámara en la modalidad de folclore ha correspondido ex aequo al coro británico y al Academic Choir Tone Tomsic (Eslovenia). El segundo premio ha sido para el Mixed Choir Juventus de Letonia, y el tercero, para el Vox Angelica Choir de Indonesia.

En la modalidad de polifonía, el vencedor ha sido nuevamente The Epiphoni Consort, con el coro esloveno en segunda posición y el Mixed Choir Juventus (Letonia), en tercer lugar.

Con este palmarés, el certamen guipuzcoano, uno de los más importantes del mundo, cierra este domingo una edición que comenzó el pasado 29 de octubre y en la que han participado 14 coros procedentes de 10 países (en esta edición no ha habido ninguna agrupación de Euskal Herria).