La historiadora Lola Valverde Lamsfus (Donostia-San Sebastián, 1941) recibirá el premio Manuel Lekuona, galardón instituido en 1983 por Eusko Ikaskuntza “para el reconocimiento a la obra total (opera omnia) de personalidades de la Comunidad Vasca Global a favor de la cultura vasca”.

Valverde se licenció en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Navarra en 1976, y en 1992 obtuvo el doctorado por la Euskal Herriko Unibertsitatea, de la que fue docente a partir de 1990, llegando a catedrática de Historia Contemporánea y a profesora emérita tras su jubilación.

“Lola Valverde ha contribuido a la renovación en la forma de abordar la historia vasca, integrando en ella la perspectiva de género y convirtiendo en objeto de estudio sectores sociales y realidades antes desatendidos”, explican desde Eusko Ikaskuntza.

“La familia, la propiedad, la herencia, la pobreza, la maternidad extramatrimonial, los niños abandonados, el trabajo y la situación jurídica de las mujeres, las relaciones de género y las estrategias cotidianas de supervivencia son temas objeto de sus estudios, con los que arroja luz sobre las desigualdades sociales y los mecanismos de exclusión”, recoge el fallo.

El jurado del premio Manuel Lekuona ha estado formado en esta edición por representantes de Barandiaran Fundazioa, Euskal Kultur Erakundea, Eresbil, Etxepare Euskal Institutua, Euskarabidea, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y Unesco Etxea, además de Eusko Ikaskuntza.

El acto de entrega de la escultura en bronce que simboliza el premio Manuel Lekuona, creada por Remigio Mendiburu, se celebrará en, en fecha aún por determinar.