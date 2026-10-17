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Los dantzaris azpeitiarras Jone Arriaran y German Aranburu ganan la 50ª edición de Euskal Herriko Dantza Txapelketa
La competición se ha disputado en el frontón Baratze de Segura, a partir de las 12:00 horas, con la participación de un total de nueve parejas. Todos los concursantes han tenido que bailar el arin-arin y un fandango.
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