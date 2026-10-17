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Jone Arriaran eta German Aranburu azpeitiarrek irabazi dute 50. Euskal Herriko Dantza Txapelketa

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Segurako Baratze pilotalekuan jokatu dute txapelketa, 12:00etan hasita, eta 9 bikote aritu dira bertan. Lehiakideek arin-arina eta fandangoa dantzatu behar izan dituzte.

Euskal Autonomia Erkidegoa Dantza Kultura

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