El certamen de fotoperiodismo más importante del mundo, 'World Press Photo', recala en Vitoria-Gasteiz por vigesimocuarta vez, para mostrar un total de 42 historias visuales de otros tantos reporteros y reporteras con enfoques y contenidos tan diversos como impactantes, a través de 147 imágenes. La exposición está disponible en el Centro Cultural Montehermoso hasta el 15 de noviembre, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

