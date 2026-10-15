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World Press Photo reúne en Vitoria-Gasteiz las mejores imágenes del fotoperiodismo internacional

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VITORIA, 15/10/2026.- El centro cultural Montehermoso de Vitoria acoge desde este jueves la exposición fotográfica World Press Photo 2026. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
El centro cultural Montehermoso de Vitoria acoge desde este jueves la exposición fotográfica World Press Photo 2026

EITB

Última actualización

El certamen de fotoperiodismo más importante del mundo, 'World Press Photo', recala en Vitoria-Gasteiz por vigesimocuarta vez, para mostrar un total de 42 historias visuales de otros tantos reporteros y reporteras con enfoques y contenidos tan diversos como impactantes, a través de 147 imágenes. La exposición está disponible en el Centro Cultural Montehermoso hasta el 15 de noviembre, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Fotografía Vitoria-Gasteiz Comunidad Autonóma Vasca Cultura

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