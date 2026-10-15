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World Press Photo reúne en Vitoria-Gasteiz las mejores imágenes del fotoperiodismo internacional
El certamen de fotoperiodismo más importante del mundo, 'World Press Photo', recala en Vitoria-Gasteiz por vigesimocuarta vez, para mostrar un total de 42 historias visuales de otros tantos reporteros y reporteras con enfoques y contenidos tan diversos como impactantes, a través de 147 imágenes. La exposición está disponible en el Centro Cultural Montehermoso hasta el 15 de noviembre, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
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