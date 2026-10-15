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World Press Photok nazioarteko argazki-kazetaritzako irudirik onenak bildu ditu Gasteizen
World Press Photo mundu mailako fotokazetaritza lehiaketarik garrantzitsuena Gasteizera iritsi da, hogeita laugarren aldiz. 147 irudiren bidez hainbat ikuspegi eta eduki biltzen dituzten 42 egileren lanak eta istorioak daude ikusgai. Erakusketa Montehermoso kulturunean jarri dute erakusgai, eta han izango da azaroaren 15era arte, 11:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 21:00etara.
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