World Press Photo
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World Press Photok nazioarteko argazki-kazetaritzako irudirik onenak bildu ditu Gasteizen

Iragarkia
VITORIA, 15/10/2026.- El centro cultural Montehermoso de Vitoria acoge desde este jueves la exposición fotográfica World Press Photo 2026. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
World Press Photo 2026 argazki erakusketa izango da ikusgai ostegun honetatik aurrera Gasteizko Montehermoso kulturunean

EITB

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World Press Photo mundu mailako fotokazetaritza lehiaketarik garrantzitsuena Gasteizera iritsi da, hogeita laugarren aldiz. 147 irudiren bidez hainbat ikuspegi eta eduki biltzen dituzten 42 egileren lanak eta istorioak daude ikusgai. Erakusketa Montehermoso kulturunean jarri dute erakusgai, eta han izango da azaroaren 15era arte, 11:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 21:00etara.

Argazkigintza Gasteiz Euskal Autonomia Erkidegoa Kultura

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