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Tres nuevas obras imprescindibles del Museo de Bellas Artes de Bilbao

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Museo Bellas Artes
18:00 - 20:00
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Bilboko Arte Eder Museoko ezinbesteko hiru obra berri

Última actualización

Las 43 salas o espacios del Museo de Bellas Artes de Bilbao regresan renovadas y con una selección de sus fondos que incluye 150 piezas inéditas.

Museo de Bellas Artes de Bilbao Bilbao Bizkaia Cultura

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