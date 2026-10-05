¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Tres nuevas obras imprescindibles del Museo de Bellas Artes de Bilbao
Euskaraz irakurri: Bilboko Arte Eder Museoko ezinbesteko hiru obra berri
Las 43 salas o espacios del Museo de Bellas Artes de Bilbao regresan renovadas y con una selección de sus fondos que incluye 150 piezas inéditas.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Hoy se inaugura el Museo de Bellas Artes de Bilbao
EN DIRECTO
Hace min.
Norman Foster visita la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao horas antes de la inauguración oficial
EN DIRECTO
Hace min.
Presentan la nueva temporada de "Go!azen" en el Velódromo de San Sebastián, dentro del Zinemaldia
EN DIRECTO
Hace min.
Zinemaldia abre el telón con una alfombra roja llena de estrellas
EN DIRECTO
Hace min.
Orlando Bloom, la primera estrella de cine en llegar al Zinemaldia
EN DIRECTO
Hace min.
La Academia española de Cine deja fuera a 'Los domingos' y coloca a 'La bola negra' en el camino hacia los Óscar
EN DIRECTO
Hace min.
Rinden un sentido homenaje a 'Lazkao Txiki', cuando se cumplen 100 años de su nacimiento
EN DIRECTO
Hace min.
La película vasca 'Salitre' de Norma Vila inaugurará la 37 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián
EN DIRECTO
Hace min.
La serie de Apple TV 'La maldición de Widow's Bay' arrasa en la 78º edición de los Emmy
Cargar más