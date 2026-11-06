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'Ghost in the Cell', mejor largometraje en la Semana de Cine Fantástico y de Terror

El premio al mejor cortometraje fantástico europeo ha sido para "Insecticida" de Paula Gallego, y "Azpian", de Danel Garay y Laura Barquín, ha ganado el Premio EITB al Mejor Cortometraje Vasco.
Fotograma de la película 'Ghost in the Cell'
Euskaraz irakurri: 'Ghost in the Cell' filmak irabazi du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Asteko film luzerik onenaren saria

EITB

Última actualización

La película indonesia-coreana Ghost in the Cell (Joko Anwar, 2026) ha ganado el Premio del Público al Mejor Largometraje en la 37ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que se clausura este viernes en el Teatro Principal con la proyección de Pinocho desatado (2026). El premio al mejor cortometraje ha recaído en The Seeing Eye Dog Who Saw Too Much (EE. UU.) de Eric Jackowitz, que ha conseguido también el galardón del jurado joven.

El premio al mejor cortometraje de animación ha sido para Zwermen (2025), de Janneke Swinkels y Tim Frijsingerde, mientras que el premio al mejor cortometraje español se lo ha llevado Amor de padre (2026), de Caye Casas.

Además, el premio Méliès de Plata al mejor cortometraje fantástico europeo ha sido para Insecticida (2026) de Paula Gallego, el premio del jurado al mejor cortometraje ha sido para The Last Jiangshi (Yu Chih-Chieh),  el premio Scifi al mejor cortometraje español para Señuelo (Martha G. Ayerbe, 2025) y el premio EITB al Mejor Cortometraje Vasco para Azpian, de Danel Garay y Laura Barquín.

Finalmente, el Premio Blogos de Oro al Mejor Largometraje ha recaído en No Rest for the Wicked (Kasper Kalle. Dinamarca-Islas Feroe, 2026). 

 

Cultura Cine Donostia-San Sebastián

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