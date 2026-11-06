La película indonesia-coreana Ghost in the Cell (Joko Anwar, 2026) ha ganado el Premio del Público al Mejor Largometraje en la 37ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que se clausura este viernes en el Teatro Principal con la proyección de Pinocho desatado (2026). El premio al mejor cortometraje ha recaído en The Seeing Eye Dog Who Saw Too Much (EE. UU.) de Eric Jackowitz, que ha conseguido también el galardón del jurado joven.

El premio al mejor cortometraje de animación ha sido para Zwermen (2025), de Janneke Swinkels y Tim Frijsingerde, mientras que el premio al mejor cortometraje español se lo ha llevado Amor de padre (2026), de Caye Casas.

Además, el premio Méliès de Plata al mejor cortometraje fantástico europeo ha sido para Insecticida (2026) de Paula Gallego, el premio del jurado al mejor cortometraje ha sido para The Last Jiangshi (Yu Chih-Chieh), el premio Scifi al mejor cortometraje español para Señuelo (Martha G. Ayerbe, 2025) y el premio EITB al Mejor Cortometraje Vasco para Azpian, de Danel Garay y Laura Barquín.

Finalmente, el Premio Blogos de Oro al Mejor Largometraje ha recaído en No Rest for the Wicked (Kasper Kalle. Dinamarca-Islas Feroe, 2026).