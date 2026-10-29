Muere el legendario actor de 'Star Trek' Patrick Stewart a causa del alzhéimer

El actor británico Patrick Stwart, conocido por interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en el universo Star Trek ha fallecido en Los Ángeles (EE. UU.) a los 86 años tras convivir por un breve periodo de tiempo con el alzhéimer y la demencia, ha informado este jueves la familia en una publicación en las redes sociales del intérprete.

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del alzhéimer y la demencia por cuerpos de Lewy", reza el escrito.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, una pequeña ciudad industrial ribereña en West Yorkshire, el actor llevó a la gran pantalla al legendario Capitán Jean-Luc Picard en la famosa película Star Trek, personaje que interpretó por primera vez en la serie de televisión Star Trek: The Next Generation (1987–1994).

Stewart también conquistó la cima de Hollywood con su papel del superhéroe Profesor X en la exitosa franquicia X-Men, papel que retomó en Avengers: Doomsday, película que se estrenará el próximo diciembre.

Pese a su reconocida fama por Star Trek, el actor continuó su trabajo teatral incluso durante su emisión.

Durante su juventud formó parte de varias compañías de teatro aficionado de la región y dejó la escuela a los 15 años, lo que le llevó a realizar sus primeras incursiones cinematográficas con, entre otras, Excalibur, la versión de John Boorman de la leyenda artúrica de 1981.