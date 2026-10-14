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Estreno mundial en Sitges de la película "Salitre", protagonizada por Nagore Aranburu

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Salitre es el primer largometraje de la cineasta bilbaína Norma Vila, un thriller psicológico de terror en el que ha participado ETB.

Cine

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