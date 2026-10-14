¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Estreno mundial en Sitges de la película "Salitre", protagonizada por Nagore Aranburu
Salitre es el primer largometraje de la cineasta bilbaína Norma Vila, un thriller psicológico de terror en el que ha participado ETB.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Un simulacro muy real
EN DIRECTO
Hace min.
Veinte cortometrajes se medirán en la Sección Oficial de la 49ª Euskal Zine Bilera
EN DIRECTO
Hace min.
"La bola negra", que revive la obra de Lorca, reúne a más de 150 000 espectadores en la CAV
EN DIRECTO
Hace min.
Comienza el rodaje de "Rafaela", primer largometraje de Alba Lozano
EN DIRECTO
Hace min.
La gala de los Goya se celebrará el 6 de febrero en Pamplona
EN DIRECTO
Hace min.
Catherine Zeta-Jones: ‘Pasar tanto tiempo en el País Vasco me unió a su gente y al orgullo de ser quienes somos’
EN DIRECTO
Hace min.
Catherine Zeta-Jones: "'Kill Jackie' es un cuaderno de viaje de Bilbao"
EN DIRECTO
Hace min.
Bilbao espera a Catherine Zeta-Jones, que vuelve para presentar la serie 'Kill Jackie', rodada en la capital vizcaína
EN DIRECTO
Hace min.
El Zinemaldia llega a Bilbao y Pamplona
Cargar más