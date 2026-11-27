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Fallece el actor José Ramón Argoitia
El intérprete, que se hizo popular por su papel de Gregorio en la serie "Goenkale", ha fallecido a los 92 años.
Euskaraz irakurri: Jose Ramon Argoitia aktorea zendu da
El actor José Ramón Argoitia ha fallecido a los 92 años. Argoitia se hizo conocido en la serie "Goenkale", en el papel de Gregorio, pero participó también en otras muchas producciones como Soinujolearen semea, Errementari, 80 egunean, Altsasu, Martin...
Nacido en Shanghai, Argoitia estudió Economía, pero después desarrolló su carrera en el teatro y el sector audiovisual.
Le darán el último adiós el sábado en Bilbao.
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