Ione Hernandez presenta “Hermanas” en la Seminci

La cineasta vasca Ione Hernández disecciona las relaciones familiares ante una situación de abuso intrafamiliar en 'Hermanas', su ópera prima en la ficción que cuenta con Emma Suárez y Elena Anaya en la piel de dos mujeres que tienen que confrontar esta dolorosa situación.

El filme, en el que participa EITB, ha tenido su estreno europeo este domingo, 25 de octubre, en el marco de la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), tras pasar en septiembre por el festival de cine de Toronto.

Chelo (Suárez) y Marta (Anaya), dos hermanas muy unidas, se ven obligadas a enfrentarse cuando el hijo de una de ellas es acusado de agredir sexualmente a su prima menor, una niña de trece años, y la otra lo denuncia.

Emma Suárez ha puesto en valor la necesidad de abordar un tema "tan delicado" desde un enfoque en el que "no se emiten juicios" ni se toma partido por un personaje, si no que expone la situación y "deja libre al espectador para que reflexione sobre la manera de actuar" de los implicados.

Además de Suárez y Anaya, participan en la película Carlota Keiko, León Martínez, Josean Bengoetxea, Aritz Kortabarria y Nora Otxoteko. Se estrenará el próximo 27 de noviembre.