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Aitor Gametxo gana el premio "Urrezko Antzarra" en la 49ª edición de Euskal Zine Bilera

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aitor Gametxok "Urrezko Antzarra" saria irabazi du Euskal Zine Bileraren 49. edizioan

EITB

Última actualización

El cineasta lekeitiarra Aitor Gametxo Zabala ha recogido el premio a la mejor película, mientras que el actor Jose Ramon Soroiz ha recibido el premio "Euskal Zinemaren Begirada", en una gala repleta de reconocimientos al talento, a las historias y a las miradas del universo del cine vasco.

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