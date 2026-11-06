Presentamos en primicia el tráiler de "Hermanas"

La ópera prima de la directora donostiarra Ione Hernández Sáenz, protagonizada por Elena Anaya y Emma Suárez, llegará a los cines el próximo 27 de noviembre. EITB participa en la película, que se rodó en Bizkaia y Madrid, producida por la vasca Gariza Films, Solita Films, Elastica Films e ISB Films.

Un acontecimiento inesperado sacudirá de la noche a la mañana los cimientos familiares de Chelo (Suárez) y Marta (Anaya). Lo que parecía un vínculo inquebrantable se pondrá a prueba, obligándolas a enfrentarse a un dilema doloroso: hasta dónde están dispuestas a llegar para proteger a quienes más quieren, aunque eso signifique romper con una parte de su propia familia.