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Urkijo sobre "Hiru olatuak": "Es una de las películas más complicadas y grandes que he hecho"

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Usurbil se ha convertido estos días en escenario de cine, donde el director Paul Urkijo y su equipo han ambientado la cofradía del pueblo de pescadores "importante y misteriosa" de su cuarto largometraje. 

Gipuzkoa Usurbil Cine

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