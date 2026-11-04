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Urkijo sobre "Hiru olatuak": "Es una de las películas más complicadas y grandes que he hecho"
Usurbil se ha convertido estos días en escenario de cine, donde el director Paul Urkijo y su equipo han ambientado la cofradía del pueblo de pescadores "importante y misteriosa" de su cuarto largometraje.
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