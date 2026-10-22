El cine fantástico y de terror cubrirá San Sebastián durante una semana a partir del 30 de octubre

El 30 de octubre, viernes, comenzará en San Sebastián su 37ª Semana de Cine Fantástico y de Terror, hasta el 6 de noviembre. El certamen será inaugurado con una producción vasca (Salitre, de Normal Vila) y estará clausurado por una británica (Pinocho desatado, de Rhys Frake-Waterfield), ambas en el Teatro Principal.

20 títulos componen la sección oficial, de entre un total de 32 largometrajes, 33 cortos y 6 episodios de televisión. Entre otras obras de este año, podrán verse “Bloody Tennis” (Nikias Chryssos), “Crawlers (Ángel Gómez Hernández), “Ghost in the Cell” y “Sanguine”.

Animación japonesa en el Victoria Eugenia con Animedon

La principal sección paralela, Animedon, volverá a traer tres películas de animación japonesa, así como una sesión familiar en homenaje a Nekane Sarobe, dobladora de Shin chan en más de 500 capítulos emitidos en EITB: Nire izena da Shin chan.

Una exposición con esculturas del folclore japonés ("Hyakki yagyō: El desfile nocturno de los cien demonios”, de la mano de Fuego Fatuo Art) y un podcast en vivo de Eneko Garcia y Danel Pascual (Flop Kultura: Maritxuetik Songokura gure identitatea sortzen) completan Animedon.

Espacio para el cine de Hong Kong

El Teatro Principal acogerá dos películas actuales del territorio chino: Back to the Past y Ultimate Revenge. Además, también proyectarán dos clásicos del género en TBK: The Black Magic with Buddha y Hard Boiled”

Preestreno de “Izaki pixkat gardenak”, cortos vascos y un clásico

La serie Izaki pixkat gardenak, antes de echar a andar en Primeran, tendrá un preestreno especial en el Victoria Eugenia, donde también se podrá ver un maratón de cortometrajes de Euskal Herria en una sesión patrocinada por EITB.

El cebo, un clásico del cine fantástico español dirigido por Ladislao Vajda, se programará en una sesión en Tabakalera, en colaboración con Filmoteca Vasca.

Como previa a la inauguración, Samantha Hudson, cuya versión montada de terror protagoniza el cartel de la semana, dará un concierto en Intxaurrondo el 29 de octubre, jueves.