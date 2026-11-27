Zinebi, Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, ha dado a conocer el palmarés de su 68ª edición, que concluirá esta tarde con una gala de clausura en el teatro Arriaga.

El jurado, integrado por Iratxe Fresneda, Ana Peláez, Varya Yakovleva, Alexe Poukine y Paola Populin, ha decidido que el cortometraje documental "Memories of a Window" (Alemania, Irán y Estados Unidos) es merecedor del Gran Premio Zinebi, dotado con 8000 euros. El jurado destaca "su sensibilidad, coraje y habilidad a la hora de plasmar la situación de represión que vive el pueblo iraní y en especial la juventud".

El Gran Premio al Mejor Cortometraje Vasco, dotado con 6000 euros, ha recaído en "Bitartean, gero", de Raúl Barreras, y la producción vasca "High River", de Daniel Alegrete, ha obtenido el Gran Premio al Mejor Cortometraje Español, también dotado con 6.000 euros.

El premio Mikeldi al Mejor Cortometraje de Animación es para "Please", de Anna Mantzaris; el premio Mikeldi al Mejor Cortometraje Documental ha sido para "Forgotten Spaceman" (Afganistán y Reino Unido); y premio Mikeldi al Mejor Cortometraje de Ficción distingue a "A Tenderness" (Países Bajos y Palestina), de Sabrine Khoury.

El Premio del Público EITB ha distinguido a "Abata" de Aner Etxebarria y Pablo Vidal. El Premio Mirentxu Loyarte – (H)emen han fallado a favor de "Si los pájaros cantan" de Beatriz Larragueta, y el Premio (h)EMEN ha recaído en "Atzetik" de Irati Elortondo

Los galardones se entregarán esta tarde, a las 19:30 horas, en el Teatro Arriaga. Durante la ceremonia, se rendirá homenaje a István Szabó, distinguido con el Mikeldi de Honor, que no podrá asistir a la gala para recoger el premio.