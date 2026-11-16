Zinebi
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ramón Barea: "Me siento querido y arropado"

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ramon Barea: "Maitatua eta babestua sentitzen naiz"

Última actualización

El actor bilbaíno recibirá este viernes el Mikeldi de Honor de la 68ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi. 

Actores Cine

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X