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Ramón Barea: "Me siento querido y arropado"
Euskaraz irakurri: Ramon Barea: "Maitatua eta babestua sentitzen naiz"
El actor bilbaíno recibirá este viernes el Mikeldi de Honor de la 68ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi.
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