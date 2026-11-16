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Ramon Barea: "Maitatua eta babestua sentitzen naiz"
Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 68. edizioko Ohorezko Mikeldia jasoko du aktore bilbotarrak, ostiralean.
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