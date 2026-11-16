Zinebi
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Ramon Barea: "Maitatua eta babestua sentitzen naiz"

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 68. edizioko Ohorezko Mikeldia jasoko du aktore bilbotarrak, ostiralean. 

Aktoreak Zinema

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