Patrick Stewart 'Star Trek' unibertsoko aktore ospetsua hil da
'Star Trek' unibertsoan Jean-Luc Picard kapitaina eta 'X-Men' sagan Charles Xavier irakaslearen papera antzezteagatik zen ezaguna aktore britainiarra, eta 86 urterekin zendu da.
Patrick Stewart aktore britainiarra, Star Trek unibertsoan Jean-Luc Picard kapitaina antzezteagatik ezaguna, Los Angelesen (AEB) hil da 86 urterekin, denbora laburrean alzheimerrarekin eta dementziarekin bizi ondoren, familiak ostegun honetan antzezlearen sare sozialetan egindako argitalpen batean jakinarazi duenez.
1940ko uztailaren 13an Mirfielden (Ingalaterra) jaioa, aktoreak Jean-Luc Picard kapitain mitikoa eraman zuen pantaila handira Star Trek film ospetsuan; pertsonaia hori lehen aldiz antzeztu zuen Star Trek: The Next Generation telesailean (1987–1994).
Stewartek Hollywood ere konkistatu zuen X-Men frankizia arrakastatsuan X Irakaslea superheroiaren paperarekin; pertsonaia hori berriro ere gorpuztu zuen datorren abenduan estreinatuko den Avengers: Doomsday filmerako.
Star Trek-i esker lortutako ospe handia gora-behera, aktoreak antzerki-lanarekin jarraitu zuen telesailaren emankizunean zehar ere.
Gaztetan, eskualdeko hainbat antzerki-konpainiako kide izan zen eta 15 urterekin eskola utzi zuen. Zineman lehen urratsak egin zituen, besteak beste, Excalibur-ekin, John Boormanek 1981ean kondairari buruz egindako bertsioarekin.