EUSKAL ZINEMA
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Aitor Gametxok Urrezko Antzarra saria irabazi du Euskal Zine Bileraren 49. edizioan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Aitor Gametxo Zabala zinemagile lekeitiarrak film onenaren saria jaso du, eta Jose Ramon Soroiz aktoreak, berriz, Euskal Zinemaren Begirada saria. Euskal zinemaren talentuak, istorioek eta begiradek protagonismo berezia izan dute Lekeition.

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