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Jose Ramon Argoitia aktorea zendu da
“Goenkale” telesailean ezagun egin zen aktorea 92 urte zituela hila da.
Jose Ramon Argoitia aktorea zendu da, 92 urte zituela. “Goenkale” telesailean egin zen ezagun, Gregorioren paperean, baina beste hainbat eta hainbat ekoizpenetan hartu zuen parte, hala nola Soinujolearen semea, Errementari, 80 egunean, Altsasu…
Shanghain jaio zen, Ekonomia ikasketak egin zituen, baina antzerki eta ikus-entzunezkoetan egin du ibilbidea.
Larunbatean emango diote azken agurra Bilbon.
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