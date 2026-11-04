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Urkijok, "Hiru olatuak" filmari buruz: "Egin dudan pelikularik handiena da"
Usurbil zinema-agertoki bihurtu da egunotan, Paul Urkijo zuzendariak eta bere taldeak bertan girotu dutelako Hiru olatuak zinema-lanean agertzen den arrantzaleen herriko kofradia "garrantzitsu eta misteriotsua".
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