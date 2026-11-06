Ikusi, primizian, "Hermanas" filmaren trailerra
Ione Hernandez Saenz donostiar zuzendariaren fikziozko lehen film luzea azaroaren 27an iritsiko da zinema aretoetara, Elena Anaya eta Emma Suarez aktoreak protagonista direla. EITBren parte hartzea duen filma Bizkaian eta Madrilen filmatu dute, eta Gariza Films euskal etxeak, Solita Filmsek, Elastica Filmsek eta ISB FIlmsek ekoitzi.
Goizetik gauera, ustekabeko gertakari batek hankaz gora jarriko du Chelo (Suarez) eta Marta (Anaya) ahizpen arteko harremana. Lotura ezin estuagoa zirudiena kinka larrian jarriko du jazoera horrek, eta bi emakumeek eta horien ingurukoek zirt edo zart egin beharko dute: noraino iristeko prest daude beretarrak defendatzeko, horrek familiaren zati bat galtzea badakar ere?