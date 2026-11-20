Sei euskal film labur, Zinebin sari bila
Mikele Landa, Maia Iribarne, Raúl Barreras, Sonia Estévez, Daniel Alegrete eta Esther Escudero zinemagileek beren azken lanak erakutsiko dituzte Zinebi Bilboko Zinema Dokumentalaren eta Film Laburraren Nazioarteko Jaialdiaren 68. edizioko Sail Ofizialaren barruan, beste 43 lanekin batera.
Mikele Landak “Neska bat desagertu da” fikziozko lana egin du; Oihanak atseden hartzeko toki bat aurkitu nahi du filmean, norabide berri bat. Maia Iribarnek eta Violette Belletek “Guretako eztia” film laburra egin dute: ikertzaile batek, erlezain batek eta haur talde batek Euskal Herriko doluari lotutako sinesmen eta errituetara hurbiltzen gaituzte berorretan.
“Bitartean, gero” Raul Barrerasen fikziozko filmak keinuak eta emozioak galdu dituen etorkizun batetik datozen bost pertsona aurkezteko ditu. “Onena ura da” Sonia Estevezen animaziozko lanean, bi lagunek gero eta abiadura handiagoan funtzionatzen duen makina bat eraikiko dute putzu baten errendimendua handitzeko.
“High River” eta “Siurana” ere fikziozko filmak dira, Daniel Alegrete eta Esther Escudero zuzendarienak. Lehenengoa Bilbon dago kokatuta, uholdeen garaian; hainbat gizon gay-klub batean bilduko dira, harik eta urak bidea egin eta euria ere babesleku hori hartzen hasten den arte.
Zinebiko Sail Ofizialean, Sari Nagusia (8.000 euro), Euskal Zinemaren Sari Nagusia eta Espainiako Zinemaren Sari Nagusia (6.000 euro bakoitzari) emango dituzte, baita fikziozko, animaziozko eta dokumental kategorietako Mikeldi sariak ere (5.000 euro kategoria bakoitzeko). Bestalde, Bertoko Begiradak sailak EITB Publikoaren Saria (3.000 euro), Gazte Epaimahaiaren Saria (2.000 euro) eta Mirentxu Loyarte – (H)emen Saria (2.000 euro) emango ditu.
Nazioarteko epaimahaia Iratxe Fresneda, Ana Peláez, Varya Yakovleva, Alexe Poukine eta Paola Populin kideek osatzen dute, eta palmaresa amaiera-galan emango da ezagutzera, azaroaren 27an (19:30), Arriaga antzokian.
Euskal presentzia Bertoko Begiradak – Miradas desde Euskadi atalarekin osatzen da: “Pedro 2 / 6 3 / 6 Arrupe. Yo viví la bomba atómica”, “Mari Puri Herrero, de lo real a lo fantástico”, “ETS – Itzal argitan”…