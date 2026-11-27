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Ione Hernandez, "Hermanas"i buruz: "Maitatzea mugak jartzea da"
Donostiar zinemagilearen lehen film luzea gaur iritsiko da zinema aretoetara, Emma Suarez eta Elena Anaya protagonista direla. Hernandezekin berarekin, Anayarekin eta Josean Bengoetxearekin hitz egin dugu EITBren parte-hartzea duen filmari buruz.
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