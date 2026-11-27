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Ione Hernández, sobre “Hermanas”: “Amar es poner límites”
Euskaraz irakurri: Ione Hernández, "Hermanas": "Maitatzea mugak jartzea da"
La cineasta donostiarra estrena en cines este viernes, 27 de noviembre, su ópera prima, protagonizada por Emma Suárez y Elena Anaya. Hablamos con la propia Hernández, Anaya y el actor Josean Bengoetxea sobre la película, que cuenta con la participación de EITB.
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