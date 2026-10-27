Zinebi llenará Bilbao de nuevas perspectivas cinematográficas frente a las fórmulas dominantes del audiovisual

Zinebi, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, llenará de nuevo la capital bizkaína de cine, del 20 al 27 de noviembre, con vocación de sorprender, cuestionar las certezas y proponer nuevas perspectivas estéticas, culturales y políticas frente a las fórmulas dominantes del consumo audiovisual actual.

Según ha explicado su director, Joseba Lopezortega, y la secretaria general en funciones, Cristina Ezquerra, en la sección oficial de cortometrajes se presentarán 49 películas de ficción, documental y animación. Esta sección, que funciona como grueso central del festival, se podrá ver en el Teatro Arriaga, que recupera en esta sección su carácter de sede principal.

Podrán verse películas del estadounidense Joshua L. Oppenheimer, del palestino Kamal Aljafari y, por supuesto, también de cineastas vascos como Mikele Landa, Raúl Barreras o Daniel Alegrete. Estas son algunas de las películas destacadas por la organización:

The Revolution Against Death (Joshua L. Oppenheimer)

(Joshua L. Oppenheimer) Masao Adachi Takes a Passport Photo (Kamal Aljafari)

(Kamal Aljafari) The Spoon (Nele Wohlatz)

(Nele Wohlatz) Raftsmen and Canoeists (Jonathas de Andrade)

(Jonathas de Andrade) Electric Birds (Ulu Braun)

(Ulu Braun) Please (Anna Mantzaris)

(Anna Mantzaris) Cartoon Physics (Ru Kuwahata y Max Porter)

(Ru Kuwahata y Max Porter) Ploo (Jon Frickey)

(Jon Frickey) Algo en la casa (Carla Pereira)

(Carla Pereira) A Tenderness (Sabrine Khoury)

(Sabrine Khoury) Patronymic (Mariia Ponomarova)

(Mariia Ponomarova) El león (Diana Bustamante)

(Diana Bustamante) Memories of a Window (Mehraneh Salimian y Amin Pakparvar)

(Mehraneh Salimian y Amin Pakparvar) Forgotten Spaceman (Elham Ehsas)

(Elham Ehsas) Nervios de acero (Beatriz Navas Valdés)

(Beatriz Navas Valdés) Los andares (Isa Luengo y Sofía Esteve)

(Isa Luengo y Sofía Esteve) En este día tampoco se encontró nada (Irene Visa)

(Irene Visa) Guretako eztia (Violette Bellet y Maia Iribarne)

Neska bat desagertu da (Mikele Landa)

Bitartean, gero (Raúl Barreras)

Onena ura da (Sonia Estévez)

High River (Daniel Alegrete)

Siurana (Esther Escudero)

Mikeldis de Honor a Ramón Barea e István Szabó

El premio honorífico del festival recaerá al actor, director y dramaturgo bilbaino Ramón Barea, muy unido a la vida cultural de la ciudad, y al cineasta húngaro István Szabó, uno de los grandes referentes del cine europeo de las últimas décadas.

El primero recibirá el galardón en la gala inaugural, el 20 de noviembre a las 19:30 en el Arriaga, y el segundo lo hará en la clausura, el 27 a las 19:30 en el mismo lugar.

Selección esencial de lo mejor del documental internacional

La sección que reúne una selección del panorama documental del año pasará a llamarse Essential Docs (antes era Beautiful Docs), y traerá tanto nombres consagrados como nuevos talentos que están destacando. Tras su paso por Venecia, Berlín, Locarno o Toronto, recalarán en Bilbao las últimas obras de figuras del cine como Laura Poitras, que ya fue galardonada con el Mikeldi de Honor de Zinebi en 2024 y trae una obra sobre el ICE de Estados Unidos; Barbara Kopple, otra cineasta reconocida en 2021 en Bilbao; Aljafari, que también compite en sección oficial, o el estadounidense Bill Morrison, sin olvidar a Albert Serra, Concha de Oro en 2024.

El festival destaca la continuidad de su sección industrial de apoyo a proyectos en desarrollo con la competición. Es el caso de La noche de la infancia, de Xisi Sofia Ye Chen, primera producción española en ganar el Gran Premio del Jurado de Visions du Réel que participó en Zinebi Networking dos años antes, y La Pietá, de Rafael Molés y Pepe Andreu.

They’re Here (Laura Poitras y Rachel Lauren Mueller)

(Laura Poitras y Rachel Lauren Mueller) Going Home (Kamal Aljafari)

(Kamal Aljafari) Sawyer Avenue, Sunday Afternoon (Bill Morrison)

(Bill Morrison) Union Town (Barbara Kopple)

(Barbara Kopple) Eight Bridges (James Benning)

(James Benning) Sixteen Moments of My Life (Albert Serra)

(Albert Serra) La noche de la infancia (Xisi Sofia Ye Chen

(Xisi Sofia Ye Chen La Pietà (Rafael Molés y Pepe Andreu)

(Rafael Molés y Pepe Andreu) Taranta (Samuel Nacar)

(Samuel Nacar) Citizen Osama (Ahmad Hassouna)

(Ahmad Hassouna) Meanwhile in Namibia (Jonas Spriestersbach)

(Jonas Spriestersbach) Benigno (David Baute)

(David Baute) Irailak (Izaskun Arandia)

Atlas de la desaparición (Manuel Correa)



(Manuel Correa) Crías (Xiana do Teixeiro)

Bertoko Begiradak amplía su visión sobre el cortometraje vasco

Cuatro sesiones en el Arriaga ofrecerán un amplio espectro del panorama del cortometraje de Euskal Herria, fuera de competición. La diversidad y la vitalidad del cine vasco en formato corto estará siempre presente. A las obras de Aner Etxebarria y Pablo Vidal; Iban del Campo; Beatriz Larragueta, y Sébastien Boulard, entre otros, se sumarán también los títulos vascos presentes en el concurso de la sección oficial.

Además, también podrán verse largometrajes de Euskal Herria, como la exitosa Simulacro, Aresti eta abesti o Gaulana. Destaca el estreno es ETS – Itzal argitan, un documental musical sobre el grupo alavés, el 25 de noviembre, miércoles, en la Sala BBK.

El panorama español se reúne por primera vez en Spain Shorts

Una nueva sección mostrará lo mejor de la producción española en cortometrajes. Son películas que, en su primer año, han pasado por Málaga, Marsella, Toronto, Róterdam o el Punto de Vista de Pamplona. Además, optarán a un premio de 2000 euros concedido en colaboración con la revista Caimán Cuadernos de Cine.

Completan el festival Zinebiskopio, sección paralela con proyecciones y conversaciones en torno a la inclusión y drelaciones intergeneracionales que contará hasta con un concierto colombiano, y Depósito Zinebi, un proyecto de investigación en colaboración con Elías Querejeta Zine Eskola y la Filmoteca Vasca, centrado en el Grupo Cine Sur, un colectivo de creadores argentinos exiliados tras el golpe de Estado de 1976.

Las secciones industriales GazteDoku y Zinebi Networking acompañan a nuevas voces que están trabajando con sus primeros proyectos en pleno proceso creativo y les tienden puentes al ámbito profesional. A ellas se les suma Zinebi Animation Lab, con actividades de formación y encuentros profesionales del sector de la animación, y el exitoso Zinebi Express, concurso dirigido a estudiantes de cine.