Llega la edición otoño de la Fiesta del Cine a Hegoalde: del 19 al 22 de octubre

El Instituto español de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, la Federación de Cines de España y Fedicine, Federación española de Distribuidores Cinematográficos, organizan una nueva edición de la Fiesta del Cine que en otoño se celebrará esta semana, entre los días 19 y 22 de octubre.

Como es habitual, durante esos cuatro días, las entradas de cine estarán a un precio de 3,5 euros en las taquillas de las salas adheridas a la iniciativa.

Entre otras, se podrán disfrutar en pantalla grande a un precio reducido títulos como La bola negra, el filme homenaje a Federico García Lorca de Javier Calvo y Javier Ambrossi; Inurri itsuak, basada en la aclamada novela homónima de Ramiro Pinilla y dirigida por Igor Legarreta o lo último de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido.