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Llega la edición otoño de la Fiesta del Cine a Hegoalde: del 19 al 22 de octubre

Las entradas podrán comprarse en taquilla a 3,50 euros. Entre las películas en cartelera destacan "La bola negra" de los Javis, "Inurri itsuak" de Igor Legarreta o "El ser querido" de Rodrigo Sorogoyen.
Itziar Ituño "Inurri itsuak" pelikulan
Un fotograma de "Inurri itsuak", actualmente en cartelera. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Zinemaren Jaia bueltan da Hego Euskal Herriko aretoetan: urriaren 19tik 22ra

EITB

Última actualización

El Instituto español de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, la Federación de Cines de España y Fedicine, Federación española de Distribuidores Cinematográficos, organizan una nueva edición de la Fiesta del Cine que en otoño se celebrará esta semana, entre los días 19 y 22 de octubre

Como es habitual, durante esos cuatro días, las entradas de cine estarán a un precio de 3,5 euros en las taquillas de las salas adheridas a la iniciativa.

Entre otras, se podrán disfrutar en pantalla grande a un precio reducido títulos como La bola negra, el filme homenaje a Federico García Lorca de Javier Calvo y Javier Ambrossi; Inurri itsuak, basada en la aclamada novela homónima de Ramiro Pinilla y dirigida por Igor Legarreta o lo último de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido.

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