El centro de cultura contemporánea de San Sebastián, Tabakalera, ha presentado este martes los ejes principales de su programación cinematográfica para 2027. Se trata de un programa articulada en colaboración por el Zinemaldia, la Filmoteca Vasca, la Unidad de Cine de Donostia Kultura, Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) y Tabakalera

Del 14 al 16 de enero, se celebrará el segundo encuentro de la Generación Tabakalera, que combinará sesiones abiertas al público y espacios de encuentro profesional.

Asimismo, a comienzos de 2027, el Zinemaldia pondrá en marcha Herri Pantaila, un programa que inaugurará los actos de celebración del 75º aniversario del Zinemaldia. Un sábado al mes por la mañana entre febrero y junio, se proyectarán cinco películas destacadas que en su día participaron en el Festival (Función de noche, The Virgin Suicides, Eden...), se elaborarán elaborado unidades didácticas para enriquecer la experiencia antes y después de cada proyección.

Tabakalera llevará a la pantalla compartida del centro la que será la primera retrospectiva dedicada a la filmografía de los Moriarti (80 egunean, Loreak, Handia, Maspalomas...). Habrá, asimismo, sendas retrospectivas dedicadas a la cineasta argentina Albertina Carri y Pier Paolo Pasolini.

Por su parte, el ciclo Cine hablado regresará el 30 de enero con la presencia del director Rodrigo Sorogoyen, quien compartirá las claves del proceso de creación de su última película, El ser querido (2026).

El nuevo ciclo Nosferatu, Cine árabe contemporáneo, arrancará el 13 de enero y se extenderá hasta diciembre de 2027 para ofrecer una aproximación al cine surgido en los últimos veinticinco años en la región conocida como MENA (Oriente Medio y norte de África). Tras la sesión inaugural y la proyección de cuatro clásicos del cine árabe de las tres últimas décadas del siglo XX, el ciclo se centrará en la producción del siglo XXI en países como Egipto, Argelia, Túnez, Marruecos, Líbano, Palestina, Siria, Jordania, Arabia Saudí o Yemen.

La programación de la Filmoteca Vasca celebrará la décima edición del ciclo Cine y ciencia, organizado junto al Donostia International Physics Center (DIPC) y el Festival de San Sebastián, y entre enero y mayo de 2027, el último domingo de cada mes, EQZE presentará el ciclo Jacques Tati: días de fiesta, organizado con la colaboración de la Filmoteca Vasca y compuesto por cinco películas restauradas en 4K.

Finalmente, el ciclo Zinemaldia + Plus de 2027 ofrecerá una mirada climática al cine: varios sábados por la tarde entre enero y junio, se podrán ver un total de siete títulos.