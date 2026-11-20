Las y los cineastas Mikele Landa, Maia Iribarne, Raúl Barreras, Sonia Estévez, Daniel Alegrete y Esther Escudero presentan a concurso sus últimos cortometrajes en la Sección Oficial de Zinebi, Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, que celebrará su 68ª edición del 20 al 27 de noviembre.

Cuatro ficciones, un documental y una película de animación forman parte de las 49 obras seleccionadas entre más de 3300 propuestas recibidas.

Mikele Landa es la directora de la película de ficción “Neska desagertu bat”; Oihana inenta encontrar una nueva orientación y un nuevo lugar en el que descansar. Maia Iribarne y Violette Bellete firman el documental experimental “Guretako eztia”: un investigador, un apicultor y un grupo de niñas y niños nos acercan a las creencias y los rituales de duelo de Euskal Herria.

“Bitartean, gero”, de Raúl Barreras, presenta a cinco procedentes del futuro que han perdido los gestos y las emociones. La película animada “Onena ura da”, de Sonia Estévez, por su parte, se centra en la historia de dos amigas que construyen una máquina para aumentar el rendimiento de un pozo.

Finalmente, “High River” y “Siurana” son dos historias de ficción, de los directores Daniel Alegrete y Esther Escudero. El primero está ambientada en Bilbao, durante las inundaciones de 1983; algunos hombres siguen acudiendo a un club gay hasta que el agua se abre paso y la lluvia empieza a invadir el refugio.

El Concurso Internacional concederá el Gran Premio Zinebi (8000 euros), el Gran Premio del Cine Vasco y el Gran Premio del Cine Español (6000 euros cada uno), además de los premios Mikeldi de ficción, animación y documental (5000 euros por categoría). Por su parte, Bertoko Begiradak concederá el Premio del Público EITB (3000 euros), el Premio del Jurado Joven (2000 euros) y el Premio Mirentxu Loyarte – (H)emen (2000 euros).

El jurado internacional está integrado por Iratxe Fresneda, Ana Peláez, Varya Yakovleva, Alexe Poukine y Paola Populin, y el palmarés se dará a conocer en la gala de clausura, que tendrá lugar el 27 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Arriaga.

La presencia vasca se completa con Bertoko Begiradak – Miradas desde Euskadi y con una selección de largometrajes documentales: “Pedro Arrupe. Yo viví la bomba atómica”, “Mari Puri Herrero, de lo real a lo fantástico”, “ETS – Itzal argitan”…