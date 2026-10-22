El director Paul Urkijo (Errementari, Irati, Gaua) ha comenzado a rodar su cuarto largometraje, una historia sobre “los peligros de la mar y su poder como una atávica deidad pagana, temible y abrumadora”.

Urkijo abandona en Hiru olatuak el cine de época para contar, esta vez, una historia contemporánea: A punto de ser padre, Isaac (Iñigo Aranbarri) vive atormentado por el recuerdo de su padre, ahogado en la mar treinta años atrás. Acompañado de su mujer Marta (Fariba Sheikhan), decide volver a su pueblo natal donde descubre que este ha reaparecido. Allí se adentra en una espiral de obsesión relacionada con la misteriosa leyenda local de “Las tres olas”.

Figuran en el reparto de la película, en la que participa EITB, Urko Olazabal, Iñaki Beraetxe, Ramon Agirre, Karmele Larrinaga, Belen Cruz, Iñake Irastorza, Goize Blanco, Elias Garcia y Mikel Losada.

Urkijo ha escrito el guion junto a Caye Casas.