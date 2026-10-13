Veinte cortometrajes en euskera competirán por hacerse con los principales premios de la 49ª edición del festival Euskal Zine Bilera de Lekeitio, que se celebrará del 14 al 18 de octubre en esta localidad costera.

Un jurado compuesto por la actriz Edurne Azkarate, la cineasta Irati Gorostidi y el comisario, editor e investigador Aimar Arriola determinará qué película se lleva los premios a la mejor película, mejor dirección, mejor guion, y también se repartirán el premio del público EITB, el del jurado de la experiencia formado por personas mayores y el premio Benito Ansola otorgado por jóvenes.

Entre las películas a concurso se encuentran títulos de Eñaut Rodriguez, Iban del Campo, Aitor e Izaro Arruti, Beñat Gereka, Elene Mengyu Larrinaga, Ekaitz Bertiz, Elene Ocariz y Josu Martinez.

Los cortometrajes se proyectarán los días 15 (19:00), 16 (19:00) y 17 de octubre (12:00) en el cine Ikusgarri, y la gala de entrega de premios tendrá lugar el sábado, 17 de octubre, a las 19:30 horas.

Fuera de la sección oficial, se proyectarán los documentales “Antzarra zerumugan” y “Zahartzaro feministarantz, Boga-Boga”, además del largometraje de ficción “Aro berria”, de Irati Gorostidi.

El certamen concederá durante la gala de clausura el Euskal Zinearen Begirada al actor de Legorreta José Ramón Soroiz, en reconocimiento a su amplia aportación al cine y a la televisión.

