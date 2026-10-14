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Nagore Aranburu protagonista duen "Salitre" pelikularen munduko estreinaldia egin dute gaur Sitgesen

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Norma Vila zinemagile bilbotarraren lehenengo film luzea da Salitre, eta ETBren partehartzea duen beldurrezko thriller psikologikoa da.

Zinema

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