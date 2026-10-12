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"La bola negra", que revive la obra de Lorca, reúne a más de 150 000 espectadores en la CAV

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha superado el millón de euros en dos semanas en la cartelera de la Comunidad Autónoma Vasca.

GRAFCAV9979. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 26/09/2026.- Los realizadores, Javier Calvo (i), y Javier Ambrossi (d), recogen el Premio del Público a la Mejor Película por 'La bola negra', de manos de la actriz Paz Vega (i), durante la gala de clausura de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
La película de Calvo y Ambrossi obtuvo el premio del público donostiarra en el Zinemaldia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Lorcaren lanari buruzko “La bola negra” filmak 150.000 ikusletik gora bildu ditu EAEn

Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

La película española La bola negra ha comenzado con gran éxito sus primeras semanas por las salas comerciales.

Según datos de la Asociación de Salas de Cine de Euskadi, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi ha reunido en dos semanas a 150 760 espectadores en la CAV. En Bizkaia han acudido al cine 77 086 personas para ver La bola negra, en Gipuzkoa la han visto 54 245 personas y en Álava ha congregado a 19 429 espectadores.

La producción de Movistar Plus se inspira en la obra de teatro inédita del escritor Federico García Lorca, que narra las historias de tres hombres homosexuales antes y durante la Guerra Civil española y en la actualidad. Lorca fue asesinado en 1936, por ser de izquierdas y homosexual, por los sublevados que perpetraron un golpe de Estado contra la República.

La película estrenada con gran éxito en Cannes y que se llevó el Premio del Público del Zinemaldia ha recaudado ya 1 017 192 euros en los cines de la CAV: 528 659 euros en Bizkaia, 353 412 en Gipuzkoa y 135 121 en Álava.

En España, la película ha sido vista por más de 3 millones de personas y ha recaudado más de 21 millones de euros. Ha entrado en la lista de las diez producciones españolas más taquilleras.

Festival de Cine de San Sebastián Cine España Comunidad Autonóma Vasca Cine

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