Arrakasta
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lorcaren lanari buruzko “La bola negra” filmak 150.000 ikusletik gora bildu ditu EAEn

Javier Calvoren eta Javier Ambrossiren lanak milioi bat eurotik gora eskuratu ditu bi astean EAEko zinemetan. Espainian, 3 milioi pertsonak baino gehiago ikusi dute pelikula.
GRAFCAV9979. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 26/09/2026.- Los realizadores, Javier Calvo (i), y Javier Ambrossi (d), recogen el Premio del Público a la Mejor Película por 'La bola negra', de manos de la actriz Paz Vega (i), durante la gala de clausura de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
Calvo eta Ambrossiren pelikulak Donostiako publikoaren saria eskuratu zuen Zinemaldian. Argazkia: EFE

Mikel Dominguez | EITB

Azken eguneratzea

La bola negra pelikula espainiarra arrakasta handiz igarotzen ari da bere ibilbidearen lehen asteak Espainiako eta Hego Euskal Herriko areto komertzialetatik.

Euskadiko Zine Aretoen Elkarteak emandako datuen arabera, Javier Calvok eta Javier Ambrossik zuzendutako filmak 150.760 ikusle bildu ditu bi astean EAEn. Bizkaian 77.086 pertsona joan dira zinemara La bola negra ikustera, Gipuzkoan 54.245 lagunek ikusi dute eta Araban 19.429 ikusle bildu ditu.

Movistar Plusen ekoizpenak Federico Garcia Lorca idazleak argitaratu gabe utzitako antzezlana du inspirazio iturri, Espainiako Gerra Zibilaren aurretik, bitartean eta gaur egun kokatutako hiru gizon homosexualen istorioak kontatzen ditu. Lorca 1936ean hil zuten Espainiako Errepublikaren kontrako estatu-kolpea egin zuten matxinoek, ezkertiarra eta homosexuala izateagatik.

Cannesen arrakasta handiz estreinatutako eta Zinemalditik igarotako filmak dagoeneko 1.017.192 euro bildu ditu EAEko zinemetan: 528.659 euro Bizkaian, 353.412 Gipuzkoan eta 135.121 Araban.

Espainian, 3 milioi pertsonak baino gehiago ikusi dute pelikula, eta 21 milioi eurotik gora bildu ditu. Beraz, hamar espainiar ekoizpenen arrakastatsuenen zerrendan sartu da.

Zinemaldia Zinema Espainia Euskal Autonomia Erkidegoa Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X