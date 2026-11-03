La Fundación Sancho el Sabio Vital muestra 4 fotografías inéditas del Sacamantecas

La Fundación Sancho el Sabio Vital muestra fotografías inéditas del asesino en serie conocido como Sacamantecas, cuatro imágenes localizadas en 2011 en Budapest por parte del investigador Ander Gondra y que ahora han sido adquiridas por esta Fundación alavesa.



Con motivo del estreno de la película Sacamantecas, la Fundación Sancho el Sabio Vital ha recuperado la historia de Juan Díaz de Garayo a través de los libros, artículos, fotografías y otros documentos que conserva y que permiten acercarse a uno de los episodios más conocidos de la historia negra de Álava.



Uno de los documentos más importantes custodiados por la Fundación es el de El Sacamantecas: su retrato y sus crímenes: narración escrita con arreglo a todos los datos auténticos escrito por el cronista Becerro de Bengoa en 1881, disponible para su consulta online en la biblioteca de Sancho el Sabio.



En él aparece una fotografía, considerada el primer retrato del famoso asesino en serie. Sin embargo, no es la única.



En 2011, durante una investigación sobre la figura de Juan Díaz de Garayo, el historiador Ander Gondra localizó en un anticuario de Budapest varias fotografías inéditas del criminal alavés.



Se trataba de imágenes de tipo policial que, además de mostrar su retrato, incluían una misteriosa toma de espaldas en la que podía verse el cogote del asesino.

