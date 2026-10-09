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El Museo de Bellas Artes de Bilbao inaugura la exposición ""Balerdi. La línea infinita"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Balerdi. Lerro infinitua" erakusketa zabaldu du Arte Ederren Bilboko Museoak

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La exposición "Balerdi. La línea infinita" inaugura Gabinete, nuevo espacio del recientemente restaurado Museo. Reúne más de 50 obras del artista. 

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