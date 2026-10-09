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"Balerdi. Lerro infinitua" erakusketa zabaldu du Arte Ederren Bilboko Museoak
"Balerdi. Lerro infinitua" erakusketak Kabinetea oraintsu zaharberritutako museoaren erakusketa gunea estreinatuko du. Artistaren 50 lan baino gehiago biltzen ditu.
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