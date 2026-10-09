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"Balerdi. Lerro infinitua" erakusketa zabaldu du Arte Ederren Bilboko Museoak

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

"Balerdi. Lerro infinitua" erakusketak Kabinetea oraintsu zaharberritutako museoaren erakusketa gunea estreinatuko du. Artistaren 50 lan baino gehiago biltzen ditu. 

Museoak Bilboko Arte Ederren Museoa Artea

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