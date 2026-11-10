Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Dan Flavinen lanak argi "apur batez" jantzi du Guggenheim
Dan Flavin: Argi apur bat erakusketak 1960ko eta 1980ko hamarkada bitartean artistak landutako obrak biltzen ditu. Hogei pieza handik baino gehiagok osatzen dute, eta apirilaren 4ra arte egongo da ikusgai Bilboko museoan.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Sancho el Sabio Vital Fundazioak Sacamantecasen argitaratu gabeko 4 argazki erakutsiko ditu
ZUZENEAN
Duela min.
Artium Museoak bilduma propioari emango dio garrantzia 25. urteurrenean
ZUZENEAN
Duela min.
Chillida anaien obrak batera izango dituen lehen erakusketa zabalduko dute azaroan Chillida Lekun
ZUZENEAN
Duela min.
Guggenheimerako sarrera doakoa izango da larunbatean eta igandean
ZUZENEAN
Duela min.
"Balerdi. Lerro infinitua" erakusketa zabaldu du Arte Ederren Bilboko Museoak
ZUZENEAN
Duela min.
Steve McQueen artistaren "66-76-26" entzunezko obra aurkeztu du gaur Guggenheim museoak
ZUZENEAN
Duela min.
Bildumaren gaineko begirada ezberdin bat eta espazio berriak, Arte Ederren Bilboko Museo berrituan
ZUZENEAN
Duela min.
Agravitasek hasi du bere hegaldia
ZUZENEAN
Duela min.
Arte Ederren Bilboko Museoak inaugurazio ofiziala egin du, ia lau urteko obren ondoren
Gehiago ikusi