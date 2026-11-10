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Dan Flavinen lanak argi "apur batez" jantzi du Guggenheim

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Dan Flavin: Argi apur bat erakusketak 1960ko eta 1980ko hamarkada bitartean artistak landutako obrak biltzen ditu. Hogei pieza handik baino gehiagok osatzen dute, eta apirilaren 4ra arte egongo da ikusgai Bilboko museoan.

Guggenheim Artea

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