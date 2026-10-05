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Agravitasek hasi du bere hegaldia

Arte Ederren Bilboko Museoa zabalik da berriz, berrituta eta handituta. “Agravitas” Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektoen proiektuak 6.000 metro koadro gehiago eskaintzen dizkie artelanei, hiru espazio nagusitan.
Arte Ederren Bilboko Museoa. Argazkia: Nigel Young.
Arte Ederren Bilboko Museoa. Argazkia: Nigel Young.

Azken eguneratzea

Arte Ederren Bilboko Museoa zabalik da, berriz eta berri. 2022ko azaroan jarri zuten lehen harria, Agravitas Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektoek sortutako proiektua gauzatzeko, eta lau urte geroago zabaldu dute berriz Bilboko museoa.

Lehenengo astean, urriaren 6tik 13ra, doakoa izango da bisita, eta erakusketa zentroaren itxura berria bertatik bertara ikusi nahi dutenek Bilbao Museoaren webgunean hartu beharko dute txanda. Aurrerantzean, asteartean egongo da zabalik museoa musu truk, eta gainerako egunetan (astelehenetik igandera) 12 eurokoa izango da sarreraren prezio orokorra.

Arte Ederren Bilboko Museoa
Arte Ederren Bilboko Museoa. Argazkia: Nigel Young.

6.000 metro koadro gehiago ditu museoak orain, hiru espazio nagusitan banatuta: 1945eko eraikinak “museografia klasikoena” eskainiko du, 1970eko areto handian museoaren bilduma garaikideak ikus daitezke, XX. mendearen bigarren erditik aurrerakoak, eta BBKmuseoa, 1.500 metro koadroko galeria diafano berrian aldi baterako erakusketak eta, terrazan, eskulturak erakutsiko dituen espazio berria. 

Eskulturak, hain zuzen, protagonismo handia du museoko sarreran, Arriaga Atarian. Haren erdigunean, bilbotar konpositorearen omenez Francisco Durriok sortutako iturria dago; Museo Plazan, Anselm Kieferren Shafo monumentala; eta Eduado Chillida plazatik Atariraino, bisitariei ongietorria ematen diete zenbait obrak, Cristina Iglesias, Richard Serra, Susana Solano, Pello Irazu, Pablo Palazuelo eta Chillidak berak egindakoek.

Arte Ederren Bliboko Museoa. Argazkia: Nigel Young
Arte Ederren Bilboko Museoa. Argazkia: Nigel Young.

Erakusketa gelez haratago, museoak hartuko ditu Auditoriuma, Arteder artxibo, liburutegi eta dokumentazio zentroa, heziketa jardueretarako tailerra eta, atikoan, Ikuspuntua, museoan gordeta dauden Jorge Oteizaren obrei buruzko behatokia. 

Bilbo

Bildumaren gaineko begirada ezberdin bat eta espazio berriak, Arte Ederren Bilboko Museo berrituan

Natxo Velez | EITB

Bilbao Museoaren espazio zaharberritu berrira sartzen denak bilduma propioko mila obra inguru ikusiko ditu, “Bildu(e)mak” erakusketan paratuta, eta “Itsasoaz haraindiko ikuspegiak”, “Plácido Arangori omenaldia”, “Balerdi, lerro infinitua” eta “BBKmuseoa. Anthony Caro + Itziar Okariz” aldi baterako erakusketak, besteak beste.
"Bildu(e)mak" erakusketa
Bildumaren gaineko begirada ezberdin bat eta espazio berriak, Arte Ederren Bilboko Museo berrituan
Bilboko Arte Ederren Museoa Artea

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