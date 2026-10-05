Agravitas emprende el vuelo
El Museo de Bellas Artes de Bilbao vuelve a abrir sus puertas, renovado y ampliado. “Agravitas”, proyecto arquitectónico de Norman Foster y Luis María Uriarte, ofrece 6000 metros cuadrados más repartidos en tres principales espacios.
El Museo de Bellas Artes de Bilbao está, de nuevo, abierto. La primera piedra del proyecto de renovación y ampliación Agravitas, diseñado por Norman Foster y el arquitecto vasco Luis María Uriarte, fue colocada en noviembre de 2022, y las obras se han desarrollado durante cuatro años.
Durante la primera semana de apertura, entre los días 6 y 13 de octubre, la visita será gratuita y quienes deseen ver el renovado centro expositivo tendrán que reservar su turno en la web de Bilbao Museoa. A partir del día 13, el día semanal de visita gratuita será el martes, y en el resto de los días (de lunes a domingo) el precio de la entrada general será de 12 euros.
El museo cuenta ahora con 6000 metros cuadrados más, distribuidos en tres espacios principales: el edificio de 1945 ofrece la museografía más clásica para mostrar episodios representativos de la historia del arte, desde sus orígenes hasta mediados del siglo XX; el gran salón de 1970 muestra las colecciones contemporáneas del museo a partir de la segunda mitad del siglo XX; y BBKmuseoa, con su galería diáfana de 1500 metros cuadrados y su terraza, albergará exposiciones temporales y esculturas.
La escultura, precisamente, toma un gran protagonismo en el acceso al museo, el Atrio Arriaga. En su centro, se encuentra la fuente en memoria del compositor bilbaíno, creada por Francisco Durrio; en Museo Plaza, la monumental Sappho de Anselm Kiefer; y, desde la plaza Eduardo Chillida hasta el Atrio, ofrecen la bienvenida a las y los visitantes obras de Cristina Iglesias, Richard Serra, Susana Solano, Pello Irazu, Pablo Palazuelo y el propio Chillida.
Más allá de los espacios expositivos, el museo también estrena auditorio; un espacio para archivos con espacio reservado a investigadores y conservadores, Arteder; un Taller de Educación; y, en el ático, Ikuspuntua, un observatorio donde se presentan las obras de Jorge Oteiza conservadas en el museo.
Bilbao
El Bellas Artes abre con una renovada mirada a su colección y nuevos espacios
Las y los visitantes que entren al renovado espacio de Bilbao Museoa verán cerca de mil obras propias ordenadas en la exposición “Bildu(e)mak” y las exposiciones temporales “Visiones de Ultramar”, “Homenaje a Plácido Arango”, “Balerdi. La línea infinita” y “BBKmuseoa. Anthony Caro + Itziar Okariz”.