El Museo de Bellas Artes de Bilbao está, de nuevo, abierto. La primera piedra del proyecto de renovación y ampliación Agravitas, diseñado por Norman Foster y el arquitecto vasco Luis María Uriarte, fue colocada en noviembre de 2022, y las obras se han desarrollado durante cuatro años.

Durante la primera semana de apertura, entre los días 6 y 13 de octubre, la visita será gratuita y quienes deseen ver el renovado centro expositivo tendrán que reservar su turno en la web de Bilbao Museoa. A partir del día 13, el día semanal de visita gratuita será el martes, y en el resto de los días (de lunes a domingo) el precio de la entrada general será de 12 euros.