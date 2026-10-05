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Agravitas emprende el vuelo

El Museo de Bellas Artes de Bilbao vuelve a abrir sus puertas, renovado y ampliado. “Agravitas”, proyecto arquitectónico de Norman Foster y Luis María Uriarte, ofrece 6000 metros cuadrados más repartidos en tres principales espacios.  

Arte Ederren Bilboko Museoa. Argazkia: Nigel Young.
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Foto: Nigel Young.
Euskaraz irakurri: Agravitasek hasi du bere hegaldia

Última actualización

El Museo de Bellas Artes de Bilbao está, de nuevo, abierto. La primera piedra del proyecto de renovación y ampliación Agravitas, diseñado por Norman Foster y el arquitecto vasco Luis María Uriarte, fue colocada en noviembre de 2022, y las obras se han desarrollado durante cuatro años.

Durante la primera semana de apertura, entre los días 6 y 13 de octubre, la visita será gratuita y quienes deseen ver el renovado centro expositivo tendrán que reservar su turno en la web de Bilbao Museoa. A partir del día 13, el día semanal de visita gratuita será el martes, y en el resto de los días (de lunes a domingo) el precio de la entrada general será de 12 euros. 

Arte Ederren Bilboko Museoa
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Foto: Nigel Young.

El museo cuenta ahora con 6000 metros cuadrados más, distribuidos en tres espacios principales: el edificio de 1945 ofrece la museografía más clásica para mostrar episodios representativos de la historia del arte, desde sus orígenes hasta mediados del siglo XX; el gran salón de 1970 muestra las colecciones contemporáneas del museo a partir de la segunda mitad del siglo XX; y BBKmuseoa, con su galería diáfana de 1500 metros cuadrados y su terraza, albergará exposiciones temporales y esculturas.

La escultura, precisamente, toma un gran protagonismo en el acceso al museo, el Atrio Arriaga. En su centro, se encuentra la fuente en memoria del compositor bilbaíno, creada por Francisco Durrio; en Museo Plaza, la monumental Sappho de Anselm Kiefer; y, desde la plaza Eduardo Chillida hasta el Atrio, ofrecen la bienvenida a las y los visitantes obras de Cristina Iglesias, Richard Serra, Susana Solano, Pello Irazu, Pablo Palazuelo y el propio Chillida.

Arte Ederren Bliboko Museoa. Argazkia: Nigel Young
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Foto: Nigel Young.

Más allá de los espacios expositivos, el museo también estrena auditorio; un espacio para archivos con espacio reservado a investigadores y conservadores, Arteder; un Taller de Educación; y, en el ático, Ikuspuntua, un observatorio donde se presentan las obras de Jorge Oteiza conservadas en el museo. 

Bilbao

El Bellas Artes abre con una renovada mirada a su colección y nuevos espacios

Natxo Velez | EITB

Las y los visitantes que entren al renovado espacio de Bilbao Museoa verán cerca de mil obras propias ordenadas en la exposición “Bildu(e)mak” y las exposiciones temporales “Visiones de Ultramar”, “Homenaje a Plácido Arango”, “Balerdi. La línea infinita” y “BBKmuseoa. Anthony Caro + Itziar Okariz”. 

"Bildu(e)mak" erakusketa
El Bellas Artes abre con una renovada mirada a su colección y nuevos espacios
Museo de Bellas Artes de Bilbao Arte

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