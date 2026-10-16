El Guggenheim ofrecerá el sábado y el domingo, 17 y 18 de octubre, entrada gratuita al museo para conmemorar su 29 aniversario. Aunque las reservas previas están agotadas, habrá entradas disponibles en las taquillas del museo hasta completar el aforo.

Según ha informado el museo bilbaíno en una nota, el público podrá disfrutar de la recién inaugurada exposición 'Steve McQueen: 66-76-26'.

Asimismo, la sala Film & Video acoge la instalación 'Pipilotti Rist: Ever is Over All' y también están las exposiciones 'In situ: Igshaan Adams. Desempolvando: Archivo del cuerpo' y 'Obras de arte de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao'.