El Artium recoge el eco de la participación vasca en la Bienal de Venecia de 1976
La muestra “I Baschi alla Biennale 1976/2026” tiene como eje la presencia de un grupo de artistas, cineastas, músicos y poetas vascos en el encuentro artístico italiano en 1976. Examina, en el museo vitoriano, el contexto político y cultural en el que tuvo lugar este episodio.
Artium Museoa, el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, presenta la exposición I Baschi alla Biennale 1976/2026, que se podrá visitar en la sala A3 del museo de Vitoria-Gasteiz hasta el 30 de mayo de 2027.
La muestra recupera y explica la presencia de un grupo de artistas vascos en la Bienal de Venecia de 1976, en un momento especialmente convulso marcado por la reivindicación de las libertades y la democracia; las obras y documentos recogidos permiten atender a la diversidad de formas de participación que impulsaron las comunidades artísticas.
I Baschi alla Biennale 1976/2026 tiene su origen en la iniciativa homónima que, liderada por el Gobierno Vasco, se llevó a cabo el pasado mes de mayo en la ciudad italiana.
"I Baschi alla Biennale 1976/2026"
La delegación vasca trabaja ya en la Bienal de Venecia
Encabezada por la consejera de Cultura del Gobierno Vasco Ibone Bengoetxea, la inciativa "I Baschi alla Biennale 1976/2026" desarrollará en la ciudad italiana un programa institucional, académico y artístico, que recordará a los artistas que llevaron al arte vasco a esta feria hace 50 años, en pleno posfranquismo.
En 1976, un grupo de artistas, cineastas, poetas y músicos vascos participó en La Biennale di Venezia, bajo el lema Amnistia denontzat. El encuentro, buscaba reivindicar la recuperación de las libertades y denunciar la represión sufrida durante las décadas precedentes. Cincuenta años después de aquel acontecimiento, la exposición “I Baschi alla Biennale 1976/2026” examina el contexto político y cultural en el que tuvo lugar, a través de testimonios, documentos y objetos artísticos.