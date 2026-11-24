Artium Museoa, el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, presenta la exposición I Baschi alla Biennale 1976/2026, que se podrá visitar en la sala A3 del museo de Vitoria-Gasteiz hasta el 30 de mayo de 2027.

La muestra recupera y explica la presencia de un grupo de artistas vascos en la Bienal de Venecia de 1976, en un momento especialmente convulso marcado por la reivindicación de las libertades y la democracia; las obras y documentos recogidos permiten atender a la diversidad de formas de participación que impulsaron las comunidades artísticas.

I Baschi alla Biennale 1976/2026 tiene su origen en la iniciativa homónima que, liderada por el Gobierno Vasco, se llevó a cabo el pasado mes de mayo en la ciudad italiana.