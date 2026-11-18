El Museo Guggenheim Bilbao ha presentado El patrón de la semilla, instalación de la artista coreana-canadiense Zadie Xa. Utiliza con pinturas, imágenes en movimiento, danza, luz y sonido para invitarnos a "meditar sobre aquello que heredamos, lo que decidimos alimentar y los mundos que podrían surgir de las condiciones que creamos.", según ha explicado el museo.