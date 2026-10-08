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El Museo Guggenheim presenta "66-76-26", la nueva obra de Steve McQueen

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Steve Mc Queen artistaren "66-76-26" entzunezko obra aurkeztu du gaur Guggenheim museoak

Última actualización

En la obra se invita al visitante a escuchar la canción de amor Wild is the wind, interpretada por Nina Simone y David Bowie. Simone la cantó en 1966, Bowie en el 76, y McQueen las ha unido en el 2026. El amor es, según el creador británico, la única forma de hacer frente al contexto convulso que vivimos.

 

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