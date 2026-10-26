Artium Museoa celebrará su 25 aniversario en 2027 con su colección como protagonista

Artium Museoa celebrará en 2027 su 25 aniversario con un programa centrado en la historia y la transformación de su colección pública, que reúne más de 3.000 obras de arte.

El Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco ha presentado las principales líneas de esta conmemoración, que incluirá una nueva distribución de los fondos por las distintas salas del edificio durante el primer semestre del año.

Uno de los ejes de la programación será la colaboración con el Museo de Bellas Artes de Álava, que permitirá estrechar los vínculos entre ambas instituciones mediante un intercambio de obras. La iniciativa comienza con la llegada a Artium del Tríptico de la Guerra, de Aurelio Arteta (1879-1940), perteneciente a los fondos del museo alavés. A cambio, la obra Mousquetaire à la pipe, de Pablo Picasso, viajará a las salas del Bellas Artes.

El intercambio conecta las colecciones de ambas instituciones y pone en valor la trayectoria del patrimonio artístico alavés. La obra de Picasso fue adquirida por la Diputación Foral de Álava en 1979 y forma parte de la colección fundacional de Artium Museoa, mientras que el tríptico de Arteta pertenece a los fondos del Museo de Bellas Artes de Álava.

Como anticipo de la reordenación prevista para 2027, Artium ha incorporado en la Sala A0 una primera presentación de obras y documentos relacionados con la exposición que el grupo Orain organizó en 1966 en el Museo de Bellas Artes de Álava. Entre las piezas expuestas figuran trabajos de Juan Mieg y Carmelo Ortiz de Elgea, junto a materiales de archivo de Joaquín Fraile y José Ignacio Vegas Aramburu, que permiten recuperar un episodio significativo de la historia del arte contemporáneo vasco.

La programación del aniversario también servirá para revisar los orígenes de la colección del museo, vinculados a la antigua Colección de Arte Moderno y Contemporáneo de la Diputación Foral de Álava. Con esta mirada retrospectiva, Artium pretende abordar la evolución de un fondo público que ha crecido hasta superar las 3.000 obras y cuya historia constituye el eje central de la celebración de sus primeros 25 años en 2027.