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La Sala Rekalde de Bilbao acogerá una nueva edición del ciclo expositivo "Barriek" hasta noviembre de 2027
Desde noviembre de 2026 hasta 2027, la Sala Rekalde de Bilbao acogerá el ciclo de exposiciones «Barriek». El ciclo reunirá los proyectos de un total de cinco artistas y, además de ofrecerles un espacio propio para mostrar sus trabajos, incluirá talleres y visitas guiadas.
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